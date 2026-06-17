日本代表は現地時間14日(日本時間15日)、北中米ワールドカップのグループリーグ初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けました。2度リードを許す苦しい展開ながら、そのたびに追いつき、強敵相手に劇的ドロー。久保建英選手の負傷交代というアクシデントもありながら、途中出場した選手たちの活躍もあり、価値ある勝ち点1を手にしました。日本代表の戦い方や森保一監督の采配の狙いなど5現地で取材するゲキサカ日本代表担