堤真一主演のTBS日曜劇場『GIFT』がついに最終回を迎えた。日曜劇場の伝統ともいえる熱い「スポーツもの」の枠組みでありながら、車いすラグビーと宇宙物理学を融合させようとした非常に挑戦的な作品だった。 参考：『GIFT』完結になぜ賛否？パラスポーツという“挑戦”と日曜劇場らしさへの“誤算” その一方で、SNSの反響を見ると、その結末にはかなり賛否の声が入り交じっている。多すぎるサイドス