[6.17 北中米W杯グループリーグ第1節](ボストン)※07:00開始<出場メンバー>[イラク]先発GK 12 ジャラル ハッサンDF 3 フセイン アリDF 4 サイード タフシーンDF 5 アカム ハシムDF 23 メルカス ドスキMF 8 イブラヒム バエシュMF 16 アミル アルアンマリMF 17 アリ・ジャースィムMF 24 ザイド イスマエルFW 9 アリ・アル・ハマディFW 18 アイメン フセイン控えGK 1 ファハド タリブGK 22 アフメド バジルDF 2 レビン スラカD