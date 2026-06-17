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【北中米W杯グループリーグ第1節】(ニューヨーク)フランス 3-1(前半0-0)セネガル<得点者>[フ]キリアン・ムバッペ2(66分、90分+6)、ブラッドリー・バルコラ(82分)[セ]イブラヒム・エムバイェ(90分+5)観衆:80,545人└前回準優勝のフランス、難敵セネガルに苦戦もムバッペ2発&バルコラ弾で辛勝