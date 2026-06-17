[6.16 W杯I組第1節 フランス 3-1 セネガル]北中米ワールドカップは現地時間16日、I組第1節のフランス代表対セネガル代表を行い、3-1でフランスが勝利した。23日に行われる第2節でフランスはイラク、セネガルはノルウェーと対戦する。高い身体能力とアフリカ独特のリズムでセカンドボールを拾い、組織的な守備でフランスにペースを握らせず、前半の20分間はセネガルペースで試合が進む。前半25分、そのセネガルに決定機が訪れ