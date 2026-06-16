伊勢丹新宿店で、全国14ブランドが集結する和菓子の祭典「ISETAN WAGASHI FES 2026」が開幕した。期間は6月16日から22日まで。【画像をもっと見る】同イベントは、6月16日「和菓子の日」に合わせて昨年初開催。多くの店舗で行列ができ想定以上の反響を集めたことから、2回目の開催が決定した。今回は「造形」をテーマに、味覚だけでなく目にも楽しい華やかな商品を用意。創業400年の老舗から気鋭のフレンチレストランまで、技