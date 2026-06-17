17日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比260円安の6万9110円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 73173.35円ボリンジャーバンド3σ 70461.30円ボリンジャーバンド2σ 69404.50円16日日経平均株価現物終値 69110.00円17日夜間取引終値 67749.25円ボリンジャーバンド1σ 67664.00円5日移動平均 66245.00円一目均衡表・転換線 6