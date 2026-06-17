17日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比10.0ポイント高の4008.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 4090.38ポイントボリンジャーバンド3σ 4029.79ポイントボリンジャーバンド2σ 4008.50ポイント17日夜間取引終値 3991.14ポイント16日TOPIX現物終値 3969.19ポイントボリンジャーバンド1σ 3943.80ポイント5日移動平均 39