17日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比7ポイント安の709ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 907.78ポイントボリンジャーバンド3σ 864.25ポイントボリンジャーバンド2σ 820.73ポイントボリンジャーバンド1σ 777.20ポイント25日移動平均 776.50ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 768.43ポ