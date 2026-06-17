G7サミット＝主要7か国首脳会議は2日目、中東をめぐる議論を行いました。各国首脳はホルムズ海峡などの安定に向け連携することで一致しました。フランス・エビアンで開かれているサミットでは16日、中東をめぐる議論が行われ、アメリカとイランとの戦闘終結に向けた合意を受け、今後の対応を協議しました。ホルムズ海峡の安定に向けた議論が焦点でしたが、各国は「中東の平和と安定に向けて連携することで一致した」ということです