フランス―セネガル試合終了間際、自身2点目のゴールを決めるフランスのエムバペ（10）＝ニューヨーク（ゲッティ＝共同）フランスが後半に3ゴールを挙げた。前半は攻撃がかみ合わなかったが、後半21分、オリセのスルーパスからエムバペが先制点。同37分には途中出場のバルコラが決め、2―1の追加タイムにエムバペのミドルシュートで加点した。セネガルは0―2から右を突破したムバイが得点。組織的に守れていたが、後半に一瞬の