【FIFAワールドカップ2026】フランス代表 3−1 セネガル代表（日本時間6月17日／ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム）【映像】エンバペの「25m衝撃ミドル」（実際の様子）FIFAワールドカップ2026の主役がいきなり衝撃のゴラッソだ。フランス代表のFWキリアン・エンバペが、振り向きざまに約25メートルのミドルシュートを叩き込んだ。フランス代表は日本時間6月17日、FIFAワールドカップ2026のグループI第1節でセネガ