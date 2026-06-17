７月２４日（金）夜９時スタート！ ドラマ９「リーガルビート -逆転の法廷-」 鈴鹿央士、ゴールデン帯連ドラ単独初主演 共演は、稲垣吾郎＆小雪 法廷でラップ！？破天荒な新米弁護士× 勝率１００％の偏屈エリート弁護士 × 法廷に立たない謎多き所長弁護士 凸凹弁護士チームが依頼人のあげられない