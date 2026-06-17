歌手・水森かおりの「大阪恋しずく」が13日、国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」(MAJ2026)の「カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー powered by DAM ＆ JOYSOUND」の演歌・歌謡曲部門を受賞した。「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」(C)CEIPA/MUSIC AWARDS JAPAN2026○水森かおり「大阪恋しずく」が「カラオケ・オブ・ザ・イヤー」を受賞13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催された同アワードの授賞式には、水森の代理として