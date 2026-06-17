北中米W杯1次リーグI組サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグI組のフランスが16日（日本時間17日）、セネガルを3-1で下して白星発進した。2ゴールのFWキリアン・エムバペには、PKの有無を巡る微妙な判定も。ノーファウルの決定的瞬間が捉えられ、様々な声が上がった。エムバペが輝きを放った。後半21分、一瞬のスピードで相手選手を置き去りにすると、右足で先制弾。アディショナルタイムにはエリア外からスーパーゴ