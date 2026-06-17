中村敬斗に海外注目サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで行われた北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦し、2-2のドロー発進となった。W杯初出場となった25歳のMF中村敬斗が貴重な同点ゴールを決め、海外ファンから一躍、注目の的になっている。後半5分にオランダが先制したが、7分後に中村が輝きを放った。久保建英からマイナスのパスを受けると、ペナルティエリアの