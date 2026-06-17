本木雅弘が主演を務める黒沢清監督最新作『黒牢城（こくろうじょう）』より、緊迫の特別映像と対決ビジュアルが解禁された。【動画】本木雅弘VS菅田将暉手に汗握るセリフの応酬本作は、城という密室で起きる殺人と連続する怪事件の謎に、城主と囚われの天才軍師が挑む戦国心理ミステリー。原作は、累計発行部数60万部を突破し、第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をダブル受賞した米澤穂信の同名小説。主演に本木雅弘を迎