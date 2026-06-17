佐々木蔵之介が主演する連続ドラマW‐30『ALIUS（アリウス） ‐特定事象捜査ファイル‐』より、オールキャストとキービジュアル、本予告が解禁された。【動画】『ALIUS（アリウス） ‐特定事象捜査ファイル‐』本予告ダークで不穏な雰囲気喉に4本のナイフが突き刺さるという異様な連続殺人事件。現場に残された「They control Homo sapiens」という不気味なメッセージ。本作は、刑事ドラマの枠を越え、人類の常識を根底から