俳優の鈴鹿央士が主演を務めるドラマ9『リーガルビート-逆転の法廷-』が7月24日21時よりテレ東系にて放送することが決定した。【写真】鈴鹿央士が吃音がある新人弁護士役武器はラップ本作の主人公は、吃音がある新人弁護士・泰地空（たいちそら）。言葉が詰まり満足に思いを伝えられず何度も悔しさを味わってきたが、彼にはある武器があった！それはラップ。リズムに乗れば、吃音の症状が出ることなく、言いたいことを思い