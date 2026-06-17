俳優の吉沢亮と女優の松岡茉優が17日放送の『かまいガチ』（テレビ朝日系／毎週水曜23時15分）に出演。特定のミッションを達成したらその場で、ガチで帰宅できる企画「達成したら即帰宅するねん」に挑む。【写真】かまいたち＆芸人が松岡茉優に骨抜きに『かまいガチ』は、お笑いコンビのかまいたち（濱家隆一、山内健司）がすべての力を注ぎ込み、ガチでいろんなことに挑戦していく関東初冠番組。吉沢と松岡の即帰宅を1秒で