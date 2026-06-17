“キング・オブ・ポップ”ことマイケル・ジャクソンの映画『Michael／マイケル』が現在公開中だ。マイケルと言えば、動物を愛し、さまざまな動物をペットとして飼っていたことで知られる。中でも有名なのが、映画にも登場するチンパンジーのバブルスくん。彼は今どうしているのか。【写真】マイケル・ジャクソンの愛猿バブルスくんの現在の姿Peopleによると、1983年にテキサス州オースティンの生物医学研究施設で生まれたバブ