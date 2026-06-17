俳優の田村亮(80)が14日、自身のXを更新。「こんな写真が出て来た」とデビュー作の映画「暴れ豪右衛門」(1966年)の撮影写真をアップした。 【写真】デビュー時がまじカッコよ！往年の美貌大スターの父を彷彿とさせる目元 田村は「60年くらい前の写真です。私のデビュー作の『暴れ豪右衛門』の撮影で稲垣浩監督にご指導を受けてるところです」と懐かしんだ。「暴れ―」は三船敏郎さんが主人公・