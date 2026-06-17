3月にラストライブを行ったアイドルグループ・#ババババンビの元メンバー、小鳥遊るいが16日、自身のインスタグラムを更新。動画で所属事務所の社員になる決断をした経緯や心境を自ら語った。 【写真】思いが詰まった直筆メッセージ丁寧な文字で伝えた決断 前日15日に直筆文書の写真を添えて、「私にとって、すごく大きな決断です。」と投稿し、「そんな私に新しい夢ができました。新しいアイドルグル