女優の豊嶋花(19)が15日までに、自身のインスタグラムを更新。珍しいメガネ姿を披露した。 【写真】美しく成長！メガネ姿も知的でもうすっかり大人の女性 豊嶋は1歳から子役として活動し、NHK連続テレビ小説「あまちゃん」ではヒロインの母・天野春子（小泉今日子）の、「ごちそうさん」ではヒロイン・め以子（杏）の、さらにテレビ朝日系「トットちゃん！」では黒柳徹子の幼少期を演じ、天才子役として名を馳せてきた。