女優の矢新愛梨さんがスウェーデン代表MFヤシン・アヤリに言及北中米共催ワールドカップ（W杯）で日本代表と同じF組のスウェーデン代表は初戦でチュニジア代表に5-1で勝利。最高のスタートを切った。イングランド1部ブライトンでMF三笘薫と同僚のMFヤシン・アヤリがW杯デビューで2得点の活躍を見せた。そして、この22歳のMFと名前がそっくりな日本人の存在が注目を浴びていた。今大会、スウェーデンは欧州予選を2分4敗と未勝利