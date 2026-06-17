アメリカ生まれの鈴木彩艶について米メディアが言及日本代表GK鈴木彩艶は現地時間６月15日、オランダ代表戦に先発出場し、2-2のドローに貢献した。米メディア「スポーツ・イラストレイテッド」は、この試合で4度の決定的なセーブを披露した守護神について、アメリカやガーナの代表資格も持っていた背景を含めて注目している。ダラスで行われた一戦は、オランダに二度にわたってリードを許す展開となったが、MF中村敬斗、MF鎌田