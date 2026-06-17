MOU締結に伴うイランへの金銭的補償問題についても、双方の主張は食い違っている。トランプ大統領はこの日も、バラク・オバマ政府時代の2015年に締結されたイラン核合意（JCPOA＝包括的共同行動作業計画）に言及し、「オバマ政府はイランを買収して交渉を成立させようとした」とし、「その合意によって現金70億ドル（約1兆1230億円）がイランに渡され、その後も数十億ドルが追加支援された」と主張した。さらに、「今回の合意案は