16日夜、山形市の駐車場でクマ1頭が目撃されました。16日午後9時半ごろ、山形市みはらしの丘5丁目にある駐車場で、体長およそ1.2メートルのクマ1頭が目撃されました。現場は蔵王みはらしの丘6号公園から北東におよそ350メートルの場所にあり、市は周辺地域をパトロールするとともに付近の住民に注意を呼び掛けています。