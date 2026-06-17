Q 「感情が読めない…」習近平氏ってどんな人ですか？任期14年目に入り、ますます存在感を強めている中国・習近平国家主席ですが、いつ見ても表情があまり変わらず、感情が読み取りづらく、人となりがよく分からないなと今さらながら思いました。池上さんが思う、習氏の人柄・性格を教えていただきたいです。（50代・男性・会社員）【画像】高市早苗首相と“絶妙な距離感”で握手をする習近平国家主席。その表情は…習近平国家主