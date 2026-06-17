タレントの岸明日香がABEMA的ニュースショーに出演した際、自身のデビュー15周年を記念した写真集について語る場面があった。【映像】共演者も驚いた岸明日香の大胆ショット写真集について振られた岸は「15周年ということで結構気合い入っているんですけど、ベトナムで撮影させていただいて。表紙はすっぴんなんですけど、うちのお母さんに『嘘つくな』って言われて」と切り出した。「口紅は塗ってるでしょ？」と問われ、「