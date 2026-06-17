「会社員のお姉さん」と自称するインフルエンサーさとみあいが16日、自身のインスタグラムを更新。水着姿を動画投稿した。「1st DVD『相思相愛』撮影の裏側」と題し、布面積が極めて少ない金色のビキニ水着姿で撮影した動画ショットを公開した。「屋上はいつも以上に風が強くてでもそのおかげで、髪がいい感じになびいてくれました」と強風の中、ビルの屋上で曲線美を強調するようなポーズをとった。5月に発売した初DVDは会社員