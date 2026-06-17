昭和に活躍していたスイングカランを使い、炭酸の爽快感あふれる生ビールを飲ませてくれる店が広島県にあるという。マスターの重富寛さんにスイングカランの魅力、爽快感あるビールの未来について話を伺った。喉を駆け抜けていく旨いを超えた爽快感が、みんなに笑顔をもたらす『ビールスタンド重富』苦味、甘み、コク、そして未体験の炭酸感が絶品！広島市銀山町。夜ともなると酔客でにぎわう繁華街の片隅に『ビールスタンド重富』