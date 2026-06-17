●朝から晩まで雲多め。午後はところどころで雨が降るところも●日ざしは控えめですが、最高気温は30度達するところもあり蒸し暑い一日に●週末は大きく天気崩れ、まとまった雨となる可能性も＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きのう16日(火)の午後から西日本の周辺は晴れ間が出ていましたが、今朝は再び梅雨前線による分厚い雲が九州方面から広がり始めてます。 この梅雨前線は、これから午後にかけて九州南部付近に停滞する予想で