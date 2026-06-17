午前7時現在、JR函館・千歳線や学園都市線では、列車の運休や遅れが出ています。警察によりますと、午前6時前、JR桑園駅構内で、「人身事故があった」と目撃者から通報があり、安全確認をしているということです。この影響で、一部の特急や快速エアポート、普通列車などで運休や遅れが発生しています。最新の運行情報はJR北海道のホームページで確認できます。