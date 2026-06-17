村上の復帰が待ち遠しい(C)Getty Imagesホワイトソックスは70試合終了時点で38勝32敗、勝率.543の成績でア・リーグ中地区首位に立っており、シーズンが進むにつれチームの勢いは増し続けている。現地時間6月9日から行われていた本拠地でのカード、ブレーブス、ドジャースとの連戦もそれぞれ2勝ずつを挙げ、強豪2球団を相手に勝ち越すなど、昨年までの低迷が嘘のような戦いぶりを示してみせた。もはや現在のチームは、どれだけ