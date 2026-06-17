タレントの重盛さと美（37）が17日までに自身のインスタグラムを更新。ニット＆デニムの“おへそチラリ”ショットなどを披露した。「ForeverYoung」とつづり、ニット＆デニム姿で親友タレント・礒部希帆との“美へそ”ショットなどをアップした。この投稿にフォロワーらからは「可愛すぎ」「めちゃめちゃ楽しそう」「重盛さと美最強だな本当素敵」「さっちゃんサービスショット出しすぎ可愛いすぎる」「きゃわ」「若い