タレントの三上悠亜（32）が17日までに自身のインスタグラムを更新。ブラウンのギンガムトップスでの“被り物”姿などを披露した。「台湾の写真いっぱい溜まってるしVLOGも今後上げてく展示会でも人気だったギンガムトップス私はブラウン推し」と、ブラウンのギンガムチェックのトップスにピンクのソフトクリームの被り物姿の写真などをアップ。「リボンは前で結んでも可愛いし後ろで結んだら大人っぽく着れるよ6/18