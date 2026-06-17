6月13日に東京を出発し、オランダを訪問されている天皇、皇后両陛下が、開催中の「FIFAワールドカップ2026」グループリーグ初戦、日本対オランダ戦をオランダのウィレム・アレクサンダー国王夫妻とともに観戦された。【写真】2002年W杯の日本対ベルギー戦を観戦された、天皇、皇后両陛下とフィリップ国王夫妻。ほかオランダ国王と天皇陛下の“自撮り”写真などアメリカのダラスで行われたこの一戦は、強豪オランダを相手に日本