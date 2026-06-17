米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」は16日（日本時間17日）、ドジャースがトミー・エドマン内野手（31）の復帰に伴い、サンティアゴ・エスピナル内野手（31）をDFA（事実上の戦力外）にすることについて分析した。エスピナルにとって先月に続き2度目のDFAとなる。ドジャースは昨オフにエスピナルとマイナー契約を結んだ。春季キャンプでは強い印象を残しロバーツ監督もキャンプ開始からわずか2週間ほどで、エスピナルが