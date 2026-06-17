F1第7戦バルセロナ・カタルーニャGPレビュー（後編）◆レビュー前編＞＞バルセロナ・カタルーニャGPに臨んだアストンマーティン・ホンダは、予選でトップに大差をつけられ、決勝では2台リタイアに終わるという、厳しい週末となった。その苦しい結果について、フェルナンド・アロンソはすべてわかっていたことだと言った。「（あらためてマシン能力の低さが）露呈してしまったのではない。ワーストマシンにワーストパワーユニッ