F1第7戦バルセロナ・カタルーニャGPレビュー（前編）「決勝2台リタイア」という結果以上に、バルセロナ・カタルーニャGPのアストンマーティン・ホンダには厳しい現実が突きつけられた。予選Q1でトップのルイス・ハミルトン（フェラーリ）から3.133秒差は「104.142%」。走り始めの金曜のFP2ではトップから3.860秒差で、実に「105.117%」もの大差。まともにレースすらできず、実戦をテストにあてるしかない絶望的な状況だった開