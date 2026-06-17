謝るという行為は、難しい。不祥事を起こした企業の謝罪会見に白々しさを覚える人も多いだろう。保育学、教育心理学に詳しい東京大学名誉教授の秋田喜代美さんは「子どもでも形だけの謝罪を覚えてしまう場合がある。大人が伝えるべきことは多い」という。3歳の息子を育てる、ノンフィクションライターの山川徹さんが聞いた――。■なぜ素直に謝れない人がいるのか自分の非を絶対に認めない。そんな人に心当たりはないだろうか。職