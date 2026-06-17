ディズニー＆ピクサーの最新作『トイ・ストーリー5』では、『トイ・ストーリー4』（2019）で別々の道を歩むことになったウッディとバズが再会する。あの涙の別れから2人はずっと離れ離れだったのかと思いきや、どうやらそうではなかったらしい。 『トイ・ストーリー4』のラストでは、ウッディがボー・ピープや迷子のおもちゃたちと共に生きることを選び、バズたち