新築マンションの価格高騰が止まらない中、中古マンションへの注目が高まっている。購入を検討する際、多くの人が気にするのは価格や立地、築年数といった条件だろう。だが、中古マンションの価値を長期的に左右するのは、実はそうした条件と同じくらい、所有者同士の合意形成がうまく機能するかどうかにかかっている。しかしながら、修繕積立金の値上げを一つ決めるだけで、総会が膠着し、何年も話が進まないマンションがある。折