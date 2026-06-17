独立記念日の7月4日に全チームが特別デザインのユニホームを着用するMLBは15日（日本時間16日）、独立記念日の7月4日に全チームが着用する特別仕様のユニホームデザインを発表した。ドジャース専門サイト「ドジャー・ブルー」がドジャースのデザインを投稿すると、「気に入ったぞ」「格好いいユニホームだなぁ」と好感触だ。“独立記念日ユニ”は、背番号に国旗のデザインが用いられ、国旗に使用されている赤、白、青の3色が、襟