21世紀に入って急速に敷設が進んだ人工芝は、いままた大きな曲がり角を迎え始めている。7年〜10年と言われる人工芝の寿命がつき、2度目、3度目の張替え時期が来ているのだ。これが学校や運動施設の大きな負担となっている。なぜならば、通常のサッカーグラウンドの人工芝を一面替えるとなると撤去費用だけで数千万円もの費用がかかってくるからだ。一方で天然芝の施設はその維持コストに苦しめられている。前編に引き続き、長らく