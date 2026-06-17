技術の進歩とともにさまざまな産業分野で需要が高まっている「レアメタル」。このレアメタルが日本近海の海底に蓄積していることがわかってきました。海底鉱物資源には「海底熱水鉱床」、「マンガンクラスト（コバルトリッチクラスト）」、「マンガンノジュール（マンガン団塊）」、「レアアース泥」の4種類があります。日本は「排他的経済水域（EEZ）」内に、この4種類の海底鉱物資源がそろっている世界唯一の国です。この記事で