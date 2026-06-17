3月24日、東京大学の「医学系研究科・医学部・医学部附属病院改革検討委員会」（以下、改革委員会）が「改革にむけた提言」を発表した。同委員会は6人で構成され、山口厚・元最高裁判事ら有識者3人と、東大側から東大経営協議会委員の國土典宏東大名誉教授 （70歳）ら3人が選ばれた。しかし、この人事が物議を醸している。というのも、医療界の最高権力者の一人ともされる國土氏に対して、医療界の複数の関係者から「自らの足元で