i-dleのミンニが大胆なスタイルで視線を奪った。ミンニは最近、自身のインスタグラムを更新し、「Crow out now」というコメントとともに写真を投稿した。【写真】ミンニ、アンダーウェアあらわな“スケスケ衣装”公開された写真でミンニは、透け感のあるシースルートップスに黒のボトムスを合わせたオールブラックコーデを披露。ロングヘアをなびかせながら、圧倒的な存在感を放っている。特にシースルートップスからのぞく引き締