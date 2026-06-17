日本マクドナルドは6月19日、ハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」第2弾の販売を全国のマクドナルド（一部店舗を除く）で開始する。現在公開中の任天堂とイルミネーションによる映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』とのコラボ企画。第2弾では、「キノピオ」「ピーチ姫」「クッパ」「ファイアマリオ」「ワンダークッパJr.」「チコ」をモチーフにした全6種類の立体フィギュアを展開する。ハッ